النمسا تسجل 191 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت النمسا، 191 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، رفعت إجمالي عدد الحالات النشطة على مستوى جميع الولايات إلى 2963 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت أحدث الأرقام الرسمية إلى تسجيل 25253 حالة إيجابية منذ ظهور الوباء في النمسا، شفي منها 21558 شخص، ويتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 93 شخصا منهم 23 في العناية المركزة، كما توفي 732 شخصا بسبب تداعيات المرض.

ودخل إلى حيز التنفيذ، في منتصف الليل، تحذير النمسا من السفر إلى مجموعة جزر البليار الإسبانية، الذي يلزم المسافر عند العودة بتقديم شهادة طبية حديثة لم يمر على إصدارها 3 أيام، تثبت خلوه من الفيروس، والخضوع لحجر صحي منزلي لمدة 10 أيام في حال عدم توفر الشهادة الطبية.