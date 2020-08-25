"الوزراء" يستجيب لمناشدة أسرة الطفل "إسلام كرم" لإزالة مياه على المخ

تفاعلت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، مع مناشدة أسرة الطفل "إسلام كرم"، الذي يبلغ من العمر شهرين، ويعاني من وجود مياه على المخ ويحتاج إلى تدخل جراحي بشكل عاجل.

جاء ذلك استمراراً لما تبذله لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، من جهود لرصد استغاثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وفي إطار التعاون المتواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي وتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إنَّه فور رصد مناشدة أسرة الطفل، تواصل أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع أسرته لاستكمال البيانات، وخلال ذلك تمّ الاتصال بالدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الجراحة بالدمرداش، للتنسيق معه بشأن حالة الطفل، وفي تحرك سريع من إدارة المستشفى، تمّ التنسيق مع الدكتور حازم عنتر، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالدمرداش، وتمّ حجز الطفل وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وعقب ذلك خضع لعملية جراحية ناجحة في اليوم التالي، ويتواجد الطفل حاليًا في المستشفى تحت ملاحظة طاقم طبي على أعلى مستوى.

وأوضح "المصري"، أنَّ لجنة الاستغاثات الطبية تتابع باستمرار الوضع الصحي للطفل عن كثب، حتى يتمّ تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى برفقة أسرته، مؤكّدًا في الوقت نفسه حرص اللجنة على رصد كل استغاثات المواطنين على مدار الساعة، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.