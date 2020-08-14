انطلاق قافلة طبية بمستشفى الطور العام غدا

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، انطلاق قافلة طبية مجانية تابعة لكلية طب الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب، بمستشفى الطور العام، ومن المقرر أن تباشر عملها على مدار 6 أيام اعتبارًا من غدًا السبت وحتى الخميس المقبل، وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع كليتي طب الزقازيق وطب عين شمس ومعهد القلب.

وأوضح وكيل الوزارة، أن القافلة تضم 14 تخصصا طبيا مختلف وهي: الباطنة العامة، طب الأورام، طب الأطفال، جراحة العظام، الجراحة العامة، الطب النفسي، المسالك البولية، الباطنة العامة، أمراض المخ والأعصاب، النساء والتوليد، الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد، التخدير والرعاية المركزة، جراحة القلب، أمراض القلب.

وأشار إلى أن عمل القافلة سيجري بالأقسام الداخلية والطوارئ، وسيجرى إجراء كل الجراحات اللازمة للمرضى بالمجان.