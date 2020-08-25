 الجيزة تواصل أعمال إخلاء 7 بلوكات بأرض المطار

تواصل محافظة الجيزة، أعمال اخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار، شمال المحافظة، بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء، بوجود خطورة على حياة المقيمين بها وعدم جدوى الترميم، وكذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطنى تلك البلوكات والبالغ عددهم 232 أسرة، بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون مقابل، مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطنى تلك البلوكات ولتوفير حياه وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم وذلك فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين، من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى توفير سيارات لنقل الأثاثات والأجهزة والأمتعو والأغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين، حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبية جميع طلبات المواطنين الراغبين فى نقل أبنائهم الطلاب من مدارسهم إلى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم، وسيتم إتاحة منافذ إضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة، بأسعار مخفضة فى إطار الحماية الاجتماعية التى توفرها المحافظة للمواطنين.

وأكد المحافظ، على دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق تنظيم قوافل طبيه دورية وتحويل الحالات المرضية منهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وأشار "راشد"، إلى أنه تم تكليف جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقه الصناعية والاستثمارية، بتوفير وظائف فى عدد من الشركات والمصانع الخاصة، فى حال رغبة المواطنين فى العمل بمواقع قريبة من المساكن الجديدة ومتابعة وسائل النقل والمواصلات لدعمها فى حال الضرورة لذلك.