تامر حسني يعتذر لجمهوره عن "لينا حياة بعدين": هغيرلكم المود قريب

وجّه الفنان تامر حسني، رسالة اعتذار لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب أغنيته التي تحمل اسم "لينا حياة بعدين"، لما بها من كلمات درامية حزينة تمس القلب.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام: "صباح الهنا يا أغلى ناس على قلبي، أنا آسف لو أغنية لينا حياة بعدين نزلت في وقت فيه ناس سايبين بعض".

واستطرد "أنا شايف كمية وجع وألم وجراح في التعليقات مش طبيعية"، متعهدا متابعيه بالتغيير قريبا: "كام يوم وهغيرلكوا المود خالص وده وعد".

أغنية لينا حياة بعدين، تتر مسلسل مدرسة الحب، الجزء الثالث، كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.

مسلسل "مدرسة الحب 3" بطولة جومانا مراد، بولنت إينال، مراد يلدريم، مصطفى قمر، مي سليم، أمير كرارة، خالد الصاوي، لقاء سويدان، فاروق الفيشاوي، صفاء سلطان، طلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.