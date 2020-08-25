سفير روسيا: نحتفل بـ77 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر

قال جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة، إنّ بلاده ومصر تحتفلان غدا الأربعاء، بذكرى 77 سنة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مضيفا أنّ الفترة بين 1950 و1970 تميزت الروابط بين البلدين بمستوى عالٍ للتفاهم وبتنفيذ فعال لعدد كبير من المشروعات الثنائية.

وأوضح السفير الروسي، في كلمته التي وزعتها سفارة روسيا بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بذكري مرور 77 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية، أنّ كلا البلدين سعى للحفاظ والتعميق للتعاون الثنائي، مشيرا إلى توقيع أكبر معاهدة في تاريخ السكك الحديدية المصرية لتوريد 1300 عربة ركاب روسية والتي بدأنا بتنفيذها.

كما يتم تنفيذ المشروعات التي تفتح آفاقا واسعة مثل بناء المحطة النووية المصرية الأولى في مدينة الضبعة وتأسيس المنطقة الصناعية الروسية قريبا من منطقة قناة السويس، وكذلك تفعيل بنجاح اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي- التقني بين روسيا ومصر.

وأفاد بأنّ هناك تبادلا ثقافيا نشطا حيث التحق أكثر من 7.5 ألف طالب مصري في الجامعات الروسية في عام 2019، وجرى تخصيص 2020 عاما للتعاون الإنساني بين روسيا ومصر، وستواصل بعض فعالياته في العام المقبل بعد الانتهاء من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد السفير الروسي أنّ موسكو والقاهرة نجحتا في بناء الحوار السياسي البناء خلال عقود من التعاون المثمر، ويتعاونان اليوم بفاعلية على الصعيد الدولي بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية، فضلا عن عقد اجتماعات دورية بين رئيسي الدولتين ووزيري الخارجية وممثلي المؤسسات الأخرى والبرلمانيين وأعضاء المنظمات الاجتماعية.

ولفت إلى أنّ عام 2019 شهد وضع حجر الأساس للصيغة الجديدة للتعاون الروسي- الأفريقي من خلال عقد منتدى روسيا- أفريقيا برئاسة روسية-مصرية مشتركة، مضيفا أنّ هناك آفاقا كبيرة لتوسيع التعاون الروسي- المصري في جميع المجالات في المستقبل.

وأعرب عن أمله في استمرار العلاقات الثنائية بروح الصداقة والاحترام المتبادل، وهذا هو الهدف الأساسي لعمل السفارة الروسية بالقاهرة، مقدما خالص التهاني لجميع المواطنين في روسيا الاتحادية ومصر و"نتمنى السلام والازدهار لدولتينا".