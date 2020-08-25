رجائي: كنا مستعدين لقرار فتح حديقة الحيوان بالتنسيق مع "الصحة"

قال الدكتور محمد رجائي مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إنه بمجرد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بفتح الحدائق، وجه وزير الزراعة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين فوق أي اعتبار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "DMC": "كنا مستعدين جيدًا وتواصلنا مع فريق الطب الوقائي بوزارة الصحة والاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بمرجعية وليس اجتهادًا منا".

وتابع بأنه جرى قياس درجات حرارة للزائرين والتأكيد على الدخول بالكمامات، لافتًا إلى أن 2500 مواطن زاروا الحديقة اليوم، وهو ما يقل عن المعدل الطبيعي للزيارة الذي يبلغ 10 آلاف شخص يوميا.