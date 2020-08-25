"حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع" ندوة بالأعلى للثقافة غدا

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ ندوة ثقافية بعنوان: "حماية الآثار مسؤولية الدولة والمجتمع.. الآثار المملوكية نموذجا"؛ والتي تعقدها لجنة التاريخ والآثار برئاسة دكتور جمال شقرة، وذلك في تمام الخامسة مساء الأربعاء 26 أغسطس الحالي.

ويشارك بها كل من الدكتور أيمن فؤاد سيد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية "عبر فيديو مسجل"، الدكتور عبدالعزيز صلاح سالم رئيس قسم الآثار الإسلامية كلية الآثار بجامعة القاهرة، والدكتور محمود مرسي يوسف أستاذ العمارة الإسلامية كلية الآثار بجامعة القاهرة، ويدير الندوة: الدكتور أحمد رجب محمد عميد كلية الآثار جامعة القاهرة.

وتعقد الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث أمانة المؤتمرات الندوة أونلاين عبر صفحتها على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.