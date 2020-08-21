سلطة الطيران تلزم كل العائدين من الخارج بتحليل PCR بداية من 1 سبتمبر

أعلن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات، بما فيهم الجنسية المصرية إلى كل مطارات جمهورية مصر العربية، دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR، للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية)، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني، إنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار اعتبارا من 1 سبتمبر، وإلى حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتنوه وزارة الطيران المدني، بأنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) معفيين من تقديم شهادة تحليل الـPCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، ما يفيد إجراء تحليل PCR، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الشركة، كشفت خلال بيان لها، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية، مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم، من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر.