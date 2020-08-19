"الهجرة" تكشف سيناريوهات توظيف العائدين من الخارج بسبب أزمة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنهَّ بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية، لطرح فرص عمل بالمحافظات المختلفة، تمّ تحليل بيانات العائدين من الخارج من خلال استمارة "نوّرت بلدك" التي ساعدت في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم.

وأضافت وزيرة الهجرة: "نستعد لإعادة دمج هذه العمالة في خطط التنمية، لمعرفة فرص العمل المتاحة في كل محافظة وفرص الاستثمار الممكنة، على أن تتسق تلك الفرص مع إمكانات العمالة العائدة، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة".

وأكّدت "مكرم"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ جهود التعاون مع كل التخطيط والصناعة في إعداد استمارة بعنوان "نوّرت بلدك" للتعرف على بيانات العائدين من الخارج؛ ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تمهيدًا لدمجهم في خطط التنمية التي تتمّ على أرض مصر وتوفير فرص حقيقية بوطنهم.

حصر كامل بفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات

وأضافت أنَّه يتمّ في الوقت الحالي حصر كامل بفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات على أرض مختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد، إضافة إلى أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في مساندة جهود الدولة في هذا الشأن وتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج وتوفير فرص تدريبية لهم.

مكرم: هناك فرص عمل موجودة بمختلف المحافظات ولكنها تحتاج إلى حصرها وتجميعها ومعرفة تخصصاتها

وأشارت "مكرم"، إلى أنَّ هناك فرص عمل موجودة بمختلف المحافظات ولكنها تحتاج إلى حصرها وتجميعها ومعرفة تخصصاتها لدعم الجهود التي ستقوم بها مختلف المحافظات والوزارات المعنية بهذا الملف المهم لاستيعاب أعداد العمالة العائدة من الخارج والتي تأثرت بتداعيات أزمة فيروس كوورنا.

وتابعت: "سيتمّ حصر دقيق لفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وتصنيفها طبقاً لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها وعلى رأسها محافظة الوادي الجديد، خاصة في مشروعات استصلاح الأراضي، إضافة إلى التركيز علي فرص العمل والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب".

إنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن فرص العمل والمشروعات المتاحة في المحافظات

وبينت أنَّه سيتمّ إنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن فرص العمل والمشروعات المتاحة في المحافظات وتسليط الضوء إعلامياً على قصص النجاح التى حققها المصريين الذين عادوا خلال الفترة الأخيرة من الخارج، إضافة إلى إتاحة خط ساخن بكل محافظة للرد على استفسارات ومقترحات المصريين العائدين من الخارج والراغبين في التعرف على فرص العمل المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية ومجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع وزارات الهجرة والتخطيط والقوي العاملة والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.