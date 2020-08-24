محافظ دمياط تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الثانوي

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الثانوية التي بها أماكن شاغرة بعدد من الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة من مجموع 245 درجة إلى مجموع 243 درجة.

وأكدت المحافظ على عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه كل إدارة تعليمية بتسكين طلابها بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها وذلك تيسيرا على أولياء الأمور مع مراعاة البعد الاجتماعى والأسرى.