وزير النقل: ندرس إنشاء "كباري فوق مزلقانات" في عدد من المحافظات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم دراسة مشروعات لإنشاء "كباري فوق مزلقانات" في عدد من المحافظات المختلفة.

وأضاف "الوزير"، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور وزير التنمية المحلية، أن لجانا من الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة لسكك حديد مصر تقوم بمعاينة طلبات المحافظات بإنشاء كباري علوية فوق بعض المزلقانات على الطبيعة، ضمن دراسة إنشاء تلك الكباري.

وقال وزير النقل إن هناك 1332 مزلقانا في جميع أنحاء الجمهورية في شبكة السكك الحديدية، مضيفا أنه تم التخطيط لتطوير الأعمال المدنية لعدد 1102 مزلقان، وتم الانتهاء من 703 مزلقانات منها، كما تم التخطيط لتطوير نُظم التحكم لعدد 1120 مزلقانا وتم الانتهاء من 456 مزلقانا منها.