"الأورمان" تجري 3570 جراحة قلب مفتوح وقسطرة بالمنيا

نفذت جمعية الأورمان 3570 عملية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين في المنيا، من خلال تنظيم سلسلة قوافل طبية بالمحافظة.

أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تنفذه الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة بالمجان نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.

أوضح فؤاد، أن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز محافظة المنيا.

أشار إلى أن جمعية الأورمان تستقبل جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة بحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، بالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة.