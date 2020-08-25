الإمارات والاتحاد تطالبان أطقم الضيافة بالحصول على إجازات دون أجر

أفادت مذكرتان داخليتان ومصادر مطلعة، بأنّ شركتي الطيران الشرق أوسطيتين طيران الإمارات والاتحاد للطيران، طلبتا مجددا من أطقم الضيافة الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر طواعية، مع سعيهما للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19.

والطيران من بين أكثر القطاعات تضررا بفعل الجائحة، وقالت مصادر إنّ شركتي الطيران الإماراتيتين خفضتا آلاف الوظائف.

وفي مذكرة داخلية، أُبلغ أفراد طاقم شركة طيران الإمارات بأنّ بمقدورهم الحصول على عطلات دون أجر لفترة بين شهر واحد و3 أشهر من أول سبتمبر حتى 30 نوفمبر، نظرا لاحتياجات العمالة المتوقعة.

وقال مصدران إنّ طيران الإمارات سرحت بعض أفراد الطواقم في الأسبوع الماضي استمرارا لعمليات الاستغناء عن الموظفين التي بدأت في يوليو.

وكانت طيران الإمارات طلبت من الطيارين وأفراد الطاقم في يوليو الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر.

وأكدت متحدثة باسم الشركة عرض إجازات غير مدفوعة الأجر، لكنها لم تفصح عن عدد أفراد الطواقم الذين قبلوا ذلك، ولم تتطرق المتحدثة إلى تسريح عاملين.

وفي مذكرة داخلية لشركة الاتحاد، أبلغت موظفيها بأنّ أطقم الضيافة لديها أكبر من حاجتها وأنّ العديدين منهم لم يتم وضعهم على جداول الرحلات، وهو وضع لا يمكن أن يستمر.

وجاء في البريد الإلكتروني الذي حوى المذكرة أنّه بوسع أطقم الضيافة الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر تتراوح بين 10 أيام و6 أشهر اعتبارا من 16 سبتمبر.

ولم ترد "الاتحاد للطيران" حتى الآن على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني. وكانت الشركة طلبت من أطقم الضيافة في مارس الحصول على إجازة غير مدفوعة.

واستأنفت الإمارات والاتحاد تسيير رحلات الركاب منذ يونيو بعد توقفها في مارس. وأعلنت "الاتحاد" تكبد خسارة تشغيلية أساسية 758 مليون دولار في النصف الأول من العام. وينتهي النصف الأول لشركة طيران الإمارات في 30 سبتمبر.