تنفيذ 96 مشروع صرف صحي بـ12.1 مليار جنيه بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه من المقرر افتتاح 16 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بقرى مراكز فاقوس، والحسينية، وههيا، وأبو كبير، بتكلفة مليار جنيه، وذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 9 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

وأضاف محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 94 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و116 مليون جنيه، تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الشرقية أنه جار الانتهاء من مشروع رصف وتوسعة الطريق الدائري بمنيا القمح، والذي يبلغ طوله 2.650 كم لكل اتجاه، ويبلغ عرضه 9.8 متر لكل حارة مرورية، بتكلفة 20 مليون جنيه، مؤكدًا أن المحافظة استطاعت الحصول على اعتمادات مالية إضافية لتنفيذ خطط الرصف وتوسعة الطرق، وذلك بعد الانتهاء من توصيل مشروع الغاز الطبيعي للمنازل.

كما أشار "غراب" إلى إنشاء برج إداري ومول تجاري متعدد الطوابق وجراج بميدان التحرير بتكلفة 55 مليون جنيه، لتنمية موارد صندوق المحافظة، وذلك في اطار الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أوضح محافظ الشرقية أنه أصدرتعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور موظفي قسم الإشغالات، والتعاون مع اللجنة المشكلة لتحصيل الرسوم المقررة قانونًا علي تشوينات مواد البناء وقطع غيار السيارات والإعلانات، لتعظيم موارد المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأي مسؤول تنفيذي بتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث ستُحال وقائع الفساد المالي والإداري للنيابة العامة.