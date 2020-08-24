محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بشوارع بلبيس

قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حملة مكبرة لرفع كافه الإشغالات وخاصة إشغالات قطع غيار السيارات والمتعدي أصحابها على حرم الطريق بمدينة بلبيس وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

شدد المحافظ على رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة والمتعدي أصحابها علي حرم الطريق، ورفع السيارات المتهالكة وإزالة الحظائر المقامة بالمخالفة بطريق بلبيس الزقازيق وكافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه علي أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم علي المخالفين.

ووجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة بلبيس بمراجعة التراخيص الممنوحة للأكشاك المقامة بطريق عبدالمنعم رياض واتخاذ اللازم قانونا حيال غير الملتزم منها، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتطهير مصرف كوبري مجزر بلبيس بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وللحفاظ على نظافة المدينة.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة التواجد الميداني بالشارع ومتابعة أعمال النظافة ورفع ‏الإشغالات وخلق محاور مرورية جديدة وإعادة ‏الطابع الحضاري والجمال للمدن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.