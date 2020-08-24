محافظ الشرقية يفاجئ المركز التكنولوجي ببلبيس لمتابعة إجراءات التصالح

فاجأ الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة بلبيس لمتابعة انتظام العمل والوقوف على إجراءات تستقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على المسافات البينية وتوفير كراسي للمترددين على المركز للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأكد المحافظ استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لاستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مناشداً المواطنين ضرورة الإسراع في التقدم بالملفات ودفع رسوم جدية التصالح وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، لإعطاء الفرصة أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، وتفاديا لتعرضهم لحملات الإزالة.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، للوقوف على عدد الطلبات المقدمة في التصالح، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام.

أوضح اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس استمرار العمل بالمركز التكنولوجي بالمدينة لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتحصيل نسبة الـ25% (جدية التصالح) من قيمة المخالفة، حيث تم استقبال 4367 طلبا وتحصيل 25 مليونا و617 ألف جنيه.