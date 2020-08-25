شروط ومستندات الحصول على القروض المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات

يقدم جهاز تنمية المشروعات العديد من القروض للمواطنين لمساعدتهم على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولمساعدة الشباب في بدأ حياتهم العملية وتمويل المشروع الخاص بهم، ونظرا لما خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد من تراجع في الاقتصاد، وفر الجهاز قروض للمشاريع المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القروض المختلفة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كالتالي:

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الشروط المطلوبة

- ألا يقل سن العميل عن 21 عاما وأن يكون لديه حسن سير السلوك.

- أن يكون العميل متفرغا للمشروع وإدارته وأن يكون متواجدا بنفس المحافظة مكان النشاط أو محافظة مجاورة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل الإعفاء لمدة تغطي فترة التمويل.

- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.

- توافر تلك الشروط في العملاء أصحاب المنشآت الفردية، أما في حالة تمويل الشركات فيجب توافر تلك الشروط فيمن له حق التوقيع والإدارة عن الشركة.

المستندات المطلوبة

- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوما من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21 ألفا.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط.

- مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض

- إيصال مرافق لمقر إقامة العميل.

- صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد.

- استيفاء إقرار من المقترض يفيد عدم التوظف وكذا عدم وجود مستحقات ضريبية.

تمويل المشروعات المتضررة من جائحة كورونا

- يتم سداد قيمة القرض المطلوب على مدار عام بدءا من استلام قيمة القرض.

- يصل الحد الأقصى لقيمة القرض التابع لمبادرة "دعم العمالة" للقطاع الصناعي إلى مليون جنيه.

- يصل الحد الأقصى لقيمة القرض التابع لمبادرة "دعم مصر" لباقي القطاعات إلى 500 ألف جنيه.

- يشترط للحصول على القرض أن يكون المشروع به عمال لا يقلون عن 5.

- يشترط تقديم كشف العدد الفعلي للعمالة والأجور الشهرية حتى يتم تقديم القرض لهم.

وللتقدم للحصول على قرض دعم العمالة من جهاز تنمية المشروعات يمكن الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على رقم 16733، أو زيارة فروع الجهاز بمحافظات الجمهورية، وتقديم كشف فعلي بعدد العمالة الموجودة في المشروع.

قرض تمويل سيارات النقل ووسائل الأجرة

الشروط المطلوبة

- الأهلية القانونية بألا يقل سن العميل عن 21 عاما، وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.

- تفرغ العميل للمشروع وإدارته وأن يكون متواجدا بنفس المحافظة مكان النشاط أو محافظة مجاورة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء لمدة تغطي فترة التمويل.

- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.

المستندات المطلوبة لمشروعات وسائل النقل والانتقال

- رخصة قيادة مهنية درجة أولى أو ثانية أو ثالثة حسب المطلوب قانونا من المرور طبقا لنوع السيارة المطلوب تمويلها.

- في حالة تمويل الميكروباصات يجب وجود خط سير معتمد من الحي أو الترخيص بخط سير من مرور المحافظة.

- بيان بالموقف ضريبي حديث للمقترض.

- شهادة التأمينات الاجتماعية للسائق أو صاحب السيارة.

- إثبات محل إقامة للمقترض والضامنين.

- آخر إيصال كهرباء أو تليفون للمقترض والضامنين.

- شهادة عدم إفلاس حتى تاريخ الاقتراض.

- بطاقات الرقم القومي للمقترض والضامنين.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

- البطاقة الضريبية للمقترض في حالة النشاط القائم.

- مستخرج حديث من السجل التجاري برأس مال لا يقل عن 21 ألف جنيهًا (في حالة مكتب رحلات).

-عرض سعر حديث للسيارة من الوكيل أو أحد الموزعين.

- صحيفة الحالة الجنائية للمقترض.

الفئات المحظورة من الحصول على تمويل جهاز تنمية المشروعات

- التمويل لغرض شراء شقة سكنية: تهدف جهات التمويل إلى تحقيق أهداف تنموية مستدامة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، لذلك تقوم الجهات بتمويل المشروعات فقط، والتي بدورها تؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة لأصحاب المشروعات، وفائض نقدي يكفي لسداد أعباء القرض المستحقة عليهم من أقساط وعوائد، كما يكفي لمنحهم القدرة على تلبية متطلباتهم وتطلعاتهم.​

- فئة الموظفين: لا يجوز للموظف الحصول على تمويل لإقامة أو إدارة مشروع، لأن المشروع يحتاج إلى تفرغ، كما أن الهدف التنموي للجهات الممولة يتمثل في توفير فرص عمل جديدة خارج نطاق الوظيفة الحكومية ولمن ليس لديهم فرصة عمل، وذلك من أجل تخفيض معدلات البطالة.