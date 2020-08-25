حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل زوارها لليوم الثاني بـ"الكمامة"

لليوم الثاني، فتحت حديقة الحيوان في الإسكندرية، أبوابها أمام الجمهور والزوار، وسط اتباع عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي أول يوم لافتتاح الحديقة أمس بعد إغلاق دام لأكثر من 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، سادت مظاهر الالتزام بالكمامة، والتطهير المستمر للأبواب والمقاعد، إضافة إلى انتشار ملصقات تنبه لضرورة التباعد الاجتماعي.

وقالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير حديقة الحيوان، إن الحديقة استقبلت عددًا من الجمهور، وذلك منذ فتح أبوابها في الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك وسط اتباع عدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية.

واضافت "عزيز" لـ"الوطن"، إن الإدارة المركزية أمدت الحديقة بعدد من أجهزة قياس الحرارة، إضافة إلى المطهرات، وذلك للعمل على منع انتشار العدوى.

واكدت أنه لاتهاون في تطبيق والتزام كافة العمال والأمن والإداريين والأطباء بارتداء الكمامة بالإضافة إلى الجمهور .