وزير النقل تعلن وصول 13 عربة قطارات جديدة إلى ميناء الإسكندرية

أعلن مهندس كامل الوزير وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وصرح وزير النقل، بأنَّه بوصول هذه العربات الجديدة (13 عربة) إلى ميناء الإسكندرية فقد وصل إجمالي ما وصل حتى الآن الى مصر إلى 46 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية كما ستصل الأسبوع المقبل 22 عربة جديدة أخرى على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريًا، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد

وأضاف وزير النقل، أنَّ صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية) .

ولفت إلى أنَّه سيتمّ دخول العربات الجديدة التي تصل تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل، مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة، وهو ما سيسهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وإحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى أسطول العربات بالسكة الحديد.