نداء واستغاثة لوزيرة الثقافة لإنقاذ الشاعر أشرف عتريس

وجه عدد من المثقفين، نداء واستغاثة إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، للتدخل لإنقاذ الشاعر والكاتب المسرحي أشرف عتريس، الذى يتعرض لأزمة صحية مؤخرا.

وتحت عنوان "نداء واستغاثة عاجلة"، كتب الكاتب نعيم الأسيوطي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أخي الحبيب ورفيق الدرب الكاتب المسرحي والشاعر الكبير أشرف عتريس، يعاني من ورم في الحبل الشوكي، ويحتاج إلى تدخل جراحي فورا".

وتابع: هل تستجيب الدكتورة وزيرة الثقافة لمبدع مخلص من العاملين بهيئة قصور الثقافة؟ هل يتحرك اتحاد كتاب مصر لانقاذه قبل فوات الآوان؟ حيث أن العملية خطيرة جدا، وتحتاج إلى عناية خاصة ودعم مادي كبير جدا.. أنقذوا اشرف أشرف عتريس.

وأوضح الشاعر محمد عبدالقوي حسن، في منشور، آخر اخبار "عتريس" قائلا: الصديق أشرف عتريس حالته الصحية تحتاج إلى استقرار، وهو يعاني من انزلاق غضروفي بالفقرات الرابعة والخامسة، كما أن هناك ارتفاع بضغط الدم، بالأمس، ذهب إلى الطبيب، وهذه المره الثالثة التي يذهب فيها للطبيب.

وتابع: أريد أن أذكركم أن حالة أشرف تحتاج إلى متابعة يومية من كل أدباء المنيا، ونحن بجانبه إن شاء الله، حتى يعود إلى مكتبه وعمله وأولاده وحياته وشعره من جديد.

أما الشاعر مصباح المهدي فكتب: "حبيبي الشاعر المبدع أشرف عتريس، ألف سلامة عليك أخي الحبيب، أناشد وزيرة الثقافة أن تتابع حالته".