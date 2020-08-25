"حريم النار" يشارك في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته بمشاركة عرض "حريم النار"، إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، في مسابقة عروض المسرح الحي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ27، المقرر عقدها في الفترة من 1 حتى 11 سبتمبر المقبل.

والمسرحية عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

ومسرحية "حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، أمنية النجار، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.