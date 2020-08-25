رفع 27 ألف طن قمامة في مطروح خلال شهرين

أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، رفع أكثر من 27 الف طن تقريبا من القمامة خلال شهري يوليو وأغسطس، بنطاق الأحياء الـ6 بالمدينة وجميع المناطق السكنية والعزب.

وأكد "عبدالرازق"، اليوم، مواصلة جهود رجال التطهير خلال فصل الصيف بتعقيم سوق ليبيا والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات المقبلة للمدينة بالمدخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال "عبد الرازق" إنه يجرى إصلاح وصيانة وتركيب ومراجعة الكشافات وإنارة الأعمدة بكورنيش المدينة، والطريق الدولي وطريق عجيبة القصر.