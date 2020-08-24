رئيس مدينة مرسى مطروح: البدء في رصف منطقتي زاهر جلال والعزبة السودانية

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح بدء أعمال الرصف بشوارع منطقة زاهر جلال مرورا بعلم الروم وحتى العزبة السودانية، وذلك بعد انتهاء بعض الشوارع من مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى طبقا لخطابات الشركات المنفذة ضمن خطة المدينة فى إعادة الشئ لأصله.

وقال "عبد الرازق"، في تصريحات صحفية، إن تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سرعة البدء فى أعمال إعادة الشئ لأصله ورصف المناطق التى إنتهت منها أعمال البنية التحتية طبقا للخطابات الرسمية الموجهة لمجلس المدينة من الشركات العاملة التى تقر بانتهاء أعمالها، وتذليل جميع العقبات لضمان سرعة وإنجاز الأعمال طبقا التوقيتات المتفق عليها.

وأضاف أن نسب تنفيذ الأعمال الجارية بعلم الروم وزاهر جلال والليدو وشارع المرور ممتازة بعد إنتهاء مشروعات البنية التحتية بتركيب البلدورات تمهيدا لأعمال الرصف طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه للشركات المنفذة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء فى أعمال الرصف خاصة المشروع القومى للتحول الرقمى ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الإنتهاء منها طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها.