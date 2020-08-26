بالأرقام.. تدخلات "حياة كريمة" فى القرى المستهدفة

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن الإجتماعى، إنه تم استخراج أكثر 1000 قرية مرتبة تنازليا حسب نسب الفقر، وفقاً للتقارير التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرا إلى أنه تم العمل خلال السنة الأولى، على 143 قرية مستهدفة.

وأكد أنه تم تنفيذ العديد من التدخلات بها، حيث تم تركيب 2.614 وصلة مياه، كما تم تركيب 812 وصلة صرف، وتركيب 8 آلاف و375 سقف، ورفع كفاءة 7 آلاف و296 منزل، وتطوير 18 وحدة اجتماعية، ووحدتين صحيتين.

وأضاف عبد الفتاح لـ"الوطن"، أنه تم تنظيم 126 قافلة بيطرية، و284 قافلة طبية، وإجراء 2272 عملية جراحية، و9 آلاف و252 عملية عيون، وتوفير 1.207 جهاز تعويضى، و17 ألف و801 نضارة طبية، وتطوير 8 مدارس، و44 حضانة خلال السنة الأولى فقط.

ولفت إلى أن التدخلات يتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، حيث يشارك 22 جمعية أهلية، فى التنفيذ والتمويل، بنسب مساهمة تتراوح من 17 إلى 20%، مؤكدا أن هناك 16 جمعية أخرى جديدة، ستشارك فى المرحلة الثانية، وخلال العامين سيكون تم دمج 38 جمعية أهلية أغلبهم جمعيات مركزية لديهم موارد، إلى جانب فتح المجال أمام الجمعيات المشهرة على مستوى المحافظات، لأنها على دراية بأحوال القرى، ولديها تفهم لثقافة المجتمعات المحلية.