الولايات المتحدة تحذر أردوغان لاستضافته قادة من حماس

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، معارضة الولايات المتحدة بشدة استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاثنين من قادة حماس في إسطنبول السبت الماضي، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وذكرت الخارجية الأمريكية أنّ المسؤولون الذين استضافهم أردوغان إرهابيون عالميون، متابعة: "تواصل أردوغان المستمر مع حماس لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إلى أنّ الولايات المتحدة تعتبر حماس منظمة إرهابية، وأعلنت مكافأة مقابل معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال واحد من عضوي المنظمة كان أردوغان التقى بهما من قبل.