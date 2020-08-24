اليونان: لن نسمح بتجاوز أنقرة للخطوط الحمراء في جزيرة كريت

أعلنت اليونان أنها لن تسمح بتجاوز أنقرة للخطوط الحمراء بجزيرة كريت، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام يونانية ونقلته قناة "العربية".

وأوضحت وسائل إعلام يونانية أن هناك وجودًا عسكريًا متزايدًا للقوات اليونانية والفرنسية بجزيرة كريت.

وقال وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليديسن، إن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بمواصلة التنقيب شرق المتوسط، وذلك خلال مباحثات مع نظيره اليوناني عن التحركات التركية بالمتوسط.