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اليونان: لن نسمح بتجاوز أنقرة للخطوط الحمراء في جزيرة كريت

قبرص: تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بمواصلة التنقيب شرق المتوسط

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سحر المكاوى
04:57 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
شرق المتوسط

شرق المتوسط

أعلنت اليونان أنها لن تسمح بتجاوز أنقرة للخطوط الحمراء بجزيرة كريت، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام يونانية ونقلته قناة "العربية".

وأوضحت وسائل إعلام يونانية أن هناك وجودًا عسكريًا متزايدًا للقوات اليونانية والفرنسية بجزيرة كريت.

وقال وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليديسن، إن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بمواصلة التنقيب شرق المتوسط، وذلك خلال مباحثات مع نظيره اليوناني عن  التحركات التركية بالمتوسط.

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