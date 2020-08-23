الهجرة تدعو أبناء المصريين بالخارج للتسجيل في رابع نسخ "أولادنا"

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة، للمشاركة في فعاليات ملتقى "أولادنا"، الذي ينطلق برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دورته الرابعة، أكتوبر المقبل تحت عنوان "وحشتونا".

وأوضحت وزيرة الهجرة أنّ ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، يعد رائدا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة، مؤكدة أنّ الدعوة مفتوحة للمشاركة من أولادنا بالخارج من ذوي القدرات الخاصة المتميزين، ليشاركوا نظراءهم من مختلف دول العالم في المجالات المختلفة.

وتابعت مكرم أنّ الوزارة حرصت على رعاية الملتقى منذ البذرة الأولى، إيمانا بأنّ كل فرد لديه طاقة إبداعية يستطيع إمتاع المجتمع بها، مؤكدة أنّ باب المشاركة مفتوح للمبدعين من أولادنا.

بدورها، قالت سهير عبدالقادر، رئيس مؤسسة "أولادنا"، إنّ الملتقى يعد مصدرا لنشر رسائل الإيجابية والتفاؤل في المجتمع، فضلا عن الترويج السياحي والثقافي لمصر، بين الجاليات بالخارج، فضلا عن استقبال ذوي القدرات الخاصة من الدول المختلفة.

وتابعت عبدالقادر، أنّ الملتقى يستقبل طلبات المشاركة في معرض الفنون التشكيلة عبر البريد الإلكتروني التالي: ‏AWLADNA2017@gmanil.com وكذلك البريد: ‏Mgala120@yahoo.com,

ويتضمن الملتقي - الذي تنظمه مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة - مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم، في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

"ملتقى أولادنا" تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، بدعم من وزارات الهجرة والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات .