إحالة ربة منزل للجنايات لشروعها في قتل زوجها بالسم بالخانكة

أمر المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بإحالة ربة منزل إلى محكمة الجنايات ببنها، لشروعها فى قتل زوجها بوضع السم له فى الطعام، للحصول على معاشه الذى يبخل عليها به وينفقه على أبنائه من زوجته الثانية.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمة وتدعى "نبيلة" اعترفت بارتكابها واقعة الشروع في قتل زوجها "ح. م"، موضحة أنها تزوجت من المجني عليه رغم فارق السن بينهما، وأنها أنجبت منه طفلة، وقالت إنه يحصل على معاش 7 آلاف جنيه وينفق كل أمواله على أبنائه الأربعة من زوجته الأولى، رغم أنهم جميعًا متزوجون، ويبخل على أسرتها.

وأضافت أنها بعد 6 سنوات، وبسبب بخله الشديد، وتعديه الدائم عليها بالضرب المبرح، وطردها من شقته، فكرت في التخلص منه بوضع السم في الطعام، وتم نقله للمستشفى وألقي القبض عليها.

وتلقى رئيس مباحث الخانكة إشارة من المستشفى بوصول "ح م " في حالة إعياء شديد، نتيجة تناول مادة سامة، فيما اتهم نجله زوجته الثانية "نبيلة" بمحاولة قتله بوضع السم له في الطعام، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمة، وتحرير محضر بالواقعة.