مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأحد 23 أغسطس، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:55

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء 07:50

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:57

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:35

أذان العشاء 07:57

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:58

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء 07:48

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 04:08

أذان الظهر 12:14

أذان العصر 03:51

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء 08:09

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:53

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء 07:53