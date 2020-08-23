مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:18 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأحد 23 أغسطس، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:55
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:28
أذان العشاء 07:50
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:57
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:35
أذان العشاء 07:57
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:58
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:28
أذان العشاء 07:48
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 04:08
أذان الظهر 12:14
أذان العصر 03:51
أذان المغرب 06:46
أذان العشاء 08:09
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:53
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:31
أذان العشاء 07:53