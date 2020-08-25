"التعليم العالي" تحصد المراكز الأولى في الكاتا بدورة الجامعات

اختتمت اليوم منافسات بطولة الرماية بالليزر، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الالكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأسفرت نتيجة منافسات الطلبة عن فوز محمد آدم من الأكاديمية العربية بالمركز الأول، وحصد أحمد أسامة الجندي من الأكاديمية العربية المركز الثاني، كما جاء نور الدين كريم من الأكاديمية العربية في المركز الثالث، وعبدالله طه الدبور من جامعة طنطا في المركز الرابع.

وأسفرت نتائج الطالبات عن فوز سلمي ايمن من الأكاديمية العربية بالمركز الأول، وجاءت بريهان علي مسعد علي من جامعة الإسكندرية في المركز الثاني، وأميرة حسن مصطفي سيد عارف من الأكاديمية العربية في المركز الثالث، وبسملة هشام فؤاد من جامعة الإسكندرية في المركز الرابع.

وتوج ببطولة الكاتا فردي للطلبة، علي الكومى من وزارة التعليم العالي بالمركز الأول، وأحمد زريعة من وزارة التعليم العالي بالمركز الثاني، وجاء في المركز الثالث أحمد الكتبي من الأكاديمية العربية، وعبد الرحمن مصطفى من الجامعة البريطانية ثالث مكرر.

وأسفرت نتائج الطالبات عن حصد أسماء مجدي من جامعة القاهرة المركز الأول، وحلول شهد إيهاب من الاكاديمية العربية ثانية، وشهد مصطفى من الجامعة الألمانية ثالثة، ونادين أحمد في المركز الثالث مكرر.