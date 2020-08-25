وزير التعليم العالي: مصروفات الجامعات الأهلية ليست مرتفعة.. ونقدم تعليما متميزا يناسب سوق العمل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، أن مصروفات الجامعات الأهلية ليست مرتفعة كما يردد البعض وتناسب الجميع، لأنها تقدم تعليماً متميزاً يناسب متطلبات واحتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، مشيراً إلى أنه خلال 5 سنوات من الآن وبعد اكتمال البنية التحتية فى هذه الجامعات الجديدة سوف تستوعب «الجلالة» 25 ألف طالب وجامعة الملك سلمان من 25 إلى 30 ألفاً وجامعة العلمين 18 ألفاً وجامعة المنصورة الجديدة 15 ألفاً بعد 5 سنوات من الآن.. وإلى نص الحوار:

د. خالد عبدالغفار: "الجلالة" تستوعب 25 ألف طالب و"الملك سلمان" 30 ألفاً و"العلمين" 18 ألفاً و"المنصورة الجديدة" 15 ألفاً

ماذا عن أعداد المقبولين بالجامعات الأهلية؟

- الأعداد لن تكون كبيرة، لأن هذه هى المرحلة الأولى من العمل بهذه الجامعات، وستتراوح الأعداد فى كل برنامج بين 100 و200 و300 و400 طالب، لأن هذه الأعداد مبنية على برامج، وهذه الجامعات ليست مبنية على قبول الآلاف من الطلبة فى مرحلتها الأولى، وسنتعامل بكفاءة عالية مع الطلاب، للخروج بمستوى علمى رفيع. وبعد 5 سنوات من الآن، يمكن أن يلتحق بجامعة الجلالة 25 ألف طالب، وجامعة الملك سلمان يمكن أن يلتحق بها 25 أو 30 ألف طالب، أما جامعة العلمين فيمكن أن يلتحق بها 18 ألف طالب، وجامعة المنصورة الجديدة 15 ألف طالب، وذلك عند اكتمال البنية التحتية لهذه الجامعات، لكننا نعتمد خلال الفترة الحالية على عدد محدود من الطلاب.

3 حسابات بالبنوك لسداد مصروفات اختبارات القبول بالجامعات الثلاث

ماذا عن شكاوى ارتفاع مصروفاتها؟

- المصروفات مناسبة جداً، وليست مرتفعة وتتماشى مع جميع الفئات، مع ملاحظة أن الجامعات الأهلية تقدم تعليماً متميزاً يتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، فضلاً عن تأهيل الطلاب لوظائف المستقبل تماشياً مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى. وانتهينا بالفعل من تدشين 3 حسابات مختلفة بجميع البنوك لسداد مصروفات اختبارات القبول والتسجيل بالجامعات الثلاث، كما أن تكلفة الدراسة بالجامعات الأهلية تحقق رغبات التوجه للتعليم غير الهادف للربح، ونسعى من خلاله إلى تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وهناك عدد من البرامج الجديدة ستتم إتاحتها الفترة المقبلة، كما أن المصروفات المقررة فى الوقت الحالى تهدف إلى استمرارية أداء الخدمة التعليمية، ونجاح المشروع، وليس تعويضاً لاستثمارات المشروع، لأن ما تم إنفاقه لا يمكن تعويضه حتى بعد أكثر من 10 سنوات.

ما آلية الالتحاق بها؟

- المقياس لدينا هو الاختبارات التى ستكون شفافة ومميكنة، فهى تقيس قدرات الطالب على الدخول فى التخصص، من خلال قياس قدرات الطالب فى اللغة والتفكير النقدى، وتعاقدنا مع هيئات دولية لوضع امتحانات القدرات وهى من كبرى المؤسسات المسئولة عن اختبارات القبول فى الـ10 جامعات الدولية الكبرى، واتفقنا معها بالفعل والامتحان سيكون جزءاً من التقييم.

هل تمّ اختيار أعضاء هيئة تدريسها؟

- نعمل منذ عامين على هذه الجامعات، ولدينا مشرفون عليها بداية من قائم بأعمال رئيس جامعة ونائب رئيس جامعة وأمين عام جامعة، وهناك تشكيل لمجلس الأمناء سيتمّ الإعلان عنه قريباً، وهناك أيضاً تشكيل للهيكل التنظيمى الكامل لكل كلية، ووضعنا اشتراطات لاختيار أعضاء هيئة التدريس يجب توافرها، أبرزها إجادتهم اللغة الإنجليزية، والتزود بمهارات الحاسب الآلى.

ما أبرز الجامعات الدولية الجديدة المقرر عمل التوأمة مع الجامعات الأهلية الجديدة؟

- جارٍ التوقيع مع عدد من الجامعات، أبرزها جامعة لويفيل بولاية كنتاكى الأمريكية مع جامعة العلمين، هى عضو فى منظومة جامعة ولاية كنتاكى، وجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة إيست لندن التى تعتبر من أفضل جامعات بريطانيا كما أنها إحدى جامعات بريطانيا المعترف بها والحاصلة على أعلى التصنيفات العالمية، وجامعة برمنجهام سيتى، وجامعة «هايم سى يونيفيرستى» من فيينا مع جامعة الملك سلمان، ونسعى لأن تكون الجامعات الأهلية نموذجاً للتعليم المصرى يحتذى به فى المستقبل القريب.

وماذا عن الميزة الإضافية للبرامج الجديدة بالجامعات الأهلية؟

- البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات تتماشى مع وظائف المستقبل، ويستطيع الطالب الحصول على شهادة مزدوجة من أمريكا أو النمسا، ويستطيع الملتحقون بالجامعة أخذ التدريبات اللازمة داخل مصر أو خارجها، وستمنح شهادات مزدوجة من مصر أو إحدى الدول المتفق معها، وهى جامعات ذكية وعصرية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية، تضاهى الجامعات العالمية، من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة، ومجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة، التى تعمل على تأهيل الطلاب لمختلف أسواق العمل.

وهل ستكون هناك مصروفات إضافية على برامج الكليات؟

- المصروفات الدراسية المعلنة عبر الموقع الرسمى للتقدم للجامعات الأهلية للطلبة المصريين فقط، وسيكون هناك مصروفات إضافية فى حالة البرامج المطروحة بالشراكة مع جامعات عالمية (تعاون - اعتماد - شهادات مزدوجة) وسوف يتم الإعلان عنها قريباً.

هل سيؤدى ارتفاع مجاميع طلاب الثانوية العامة لزيادة درجات القبول بالكليات الطبية؟

- هذا عرض وطلب طبقاً للمجاميع، ولن نستطيع تحديد أعداد المقبولين بالكليات الطبية إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التنسيق لتقييم كل ما هو متاح فى الكليات ومقارنته بالرغبات.

المرحلة الثانية للتنسيق ستنطلق خلال 24 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى

ومتى ستنطلق المرحلة الثانية للتنسيق؟

- المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة للجامعات ستنطلق خلال 24 ساعة عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدنى للمرحلة الثانية.

هل تم تحديد أعداد المقبولين بالكليات؟

- سيتم الانتهاء منها خلال 72 ساعة، بعد تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات فى كل الجامعات، من جانب اللجنة المشكّلة بمتابعة أعمال التنسيق لتحديد الأعداد المقبولة بالكليات.

وماذا عن المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة؟

- فى الاجتماع السابق لمجلس الجامعات الخاصة، تم الاتفاق مع رؤساء الجامعات على إعادة النظر فى المصاريف الدراسية للعام الدراسى الجديد، مراعاة للظروف الاجتماعية الصعبة المتعلقة بكورونا، وسيتم خلال الأيام المقبلة تحديد نسب المنح الدراسية المقررة للجامعات الخاصة بمختلف الكليات.

وماذا عن تطبيق التعليم الهجين؟

- انتهينا من وضع المخطط والتصور النهائى لها، والمجلس الأعلى للجامعات أقرها، وبدءاً من العام الدراسى الجديد سيتم التعامل بها، ونسعى دوماً بالتنسيق مع رؤساء الجامعات المختلفة إلى الارتقاء بنظم التعليم المختلفة التى تهدف إلى خلق جيل جديد وكوادر متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً ووظائف المستقبل.

وماذا عن المستشفيات الجامعية والاستعداد لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا؟

- نستعد وفقاً لخطة شاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأبرز محاورها فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، تخصيص منطقة عزل كاملة بكل مستشفى جامعى سواء كانت دوراً كاملاً أو مبنى كاملاً، فضلاً عن الاستعداد بالمستلزمات الطبية الكاملة تحسباً لأى طوارئ قد تحدث الفترة المقبلة.

التجارب الإكلينيكية لإنتاج لقاح "كورونا" المصرى

التقدم من مرحلة التجارب الإكلينيكية وصولاً لإجراء التجارب السريرية يمر بعدد من المراحل المهمة، أولاها موافقة وزارة الصحة، ثم موافقة عدد من الجهات المعنية، للبدء فى المرحلة الأولى من التجارب التى تهدف إلى التأكد من عدم وجود أى أعراض جانبية للقاح، وتباعاً تتم التجارب بـالعشرات من المتبرعين، ثم المئات، ثم الآلاف، ونحن نسير فى الاتجاه الصحيح مع عدد من الدول، ونسعى لأن يكون لمصر دور بارز فى هذا المجال، لأننا نتحرك بخُطى جيدة وإيجابية فى ملف البحث العلمى.