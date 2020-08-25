أمين السياحة العالمية يوجه رسالة للسائحين: مصر آمنة

أعرب أمين عام منظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي عن سعادته الغامرة بما شاهده من آثار مصرية قديمة خلال زيارته لمصر في أول زيارة خارجية له منذ فتح المجال الجوي، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لحماية السياحة الوافدة إلى مصر من فيروس كورونا.

وقال أمين منظمة السياحة، في تصريحات صحفية، اليوم، "حرصت خلال زيارتي أن أشهد الإجراءات الاحترازية في الفنادق التي أقمت بها سواء في الغردقة أو في القاهرة بعيدا عن الزيارات الرسمية التي أصطحبني فيها وزير الآثار والتي من الطبيعي أن تكون مرتبة ويكون العاملين فيها حريصون لوجود الوزير".

وتابع "كنت أرقب التعامل مع نزلاء تلك الفنادق والإجراءات الاحترازية"، مؤكدا "اطمأن العالم.. مصر آمنة والضيافة تجري في دماء المصريين، وفي حضن الأهرامات شربت أجمل فنجان قهوة".

وجاءت الزيارة بدعوة رسمية من وزير السياحة والآثار المصري، وهي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، واستئناف السفر والطيران في إسبانيا بهدف تفقد الإجراءات التي اتخذتها مصر لعودة السياحة.