زاهي حواس: مصر أنفقت مليار دولار على المتحف الكبير

قال الدكتور زاهي حواس عالم الأثار المصرية، إن مصر أنفقت على المتحف الكبير مليار دولار حتى الآن.

وأضاف "حواس" خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "كنت أتمنى أن يكون هناك تعاون دولي في سبيل بناء هذا المتحف".

وتابع: "مصر بها طابور خامس يعمل ضدها ولا يريد لها أن تتقدم، فمثلًا هناك سيدة تتمنى أن تصبح وزير، واستمرت في الهجوم على قطاع الآثار منذ 2011".

وفيما يتعلق بدمج السياحة والآثار، قال: "لست مع ذلك الأمر إطلاقًا، الآثار يجب أن تكون مجلس أعلى مستقل وليس وزارة تابعة للحكومة".

وذكر أن هناك اهتمام من قبل الدولة المصرية لحماية الآثار المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مشددًا على أهمية ترسيخ أن مصر دولة آمنة.