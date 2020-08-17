زاهي حواس: المتحف الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ21

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بشكل كبير جدًا بالآثار المصرية، مشيرًا إلى أنه اهتم بإنشاء مجموعة من المتاحف في العاصمة الإدارية الجديدة وافتتح قصر البارون.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن 21 على مستوى العالم، وهو رسالة للعالم كله، كما يجري تطوير الأهرامات، والمنطقة من الهرم والمتحف لن يكون بها مواصلات، بل سيكون بها فنادق وبازارات لخدمة السياح".

وتابع أن متحف الحضارة من المتاحف الكبيرة التي أنشأتها الدولة حيث بنت فيه أيضًا مولا تجاري، وهو داخل بحيرة يحكي تاريخ مصر من عصر ما قبل التاريخ حتى 100 سنة مضت.

وأوضح أن: "السائحين بيجروا ورا الهرم وتوت عنخ آمون والأهرامات"، مشددًا على ضرورة عرض الآثار بطريقة فيها إثارة وغموض.