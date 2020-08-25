تطهير 6 مناطق سكنية في سيوة

أعلن اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، تنظيم حملة لنظافة وتعقيم واحة سيوة في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وقال "الحصيوي" إن فرق النظافة بمجلس مدينة سيوة تجرى أعمال التعقيم والتطهير للشوارع والأرصفة، اليوم، الثلاثاء، بمناطق "السوق، ومدخل المدينة، والمعهد الأزهري، والسبوخة".

وأضاف أن فرق النظافة تمكنت من أعمال النظافة ورفع القمامة من 6 مناطق سكنية هي "السوق، والجامع الكبير، وأنور السادات، ومجلس المدينة، وبريزي، ووفلة".