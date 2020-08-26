حظك اليوم الأربعاء 26-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة التوقعات اليومية الخاصة بالبرج التابع لهم ورسائلهم اليومية وفق عالم الفلك، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تدعمك الأفلاك وتفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وقد تجد اليوم فرصة للاستمتاع بوقتك مع الأصدقاء ومع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية ومراجعتها وقد تبدأ صفحة جديدة من حياتك والمستقبل واعد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك عرضة للضغوط من حولك أو تواجه بعض المتاعب وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تتصرف بنضج وتتقدم بخطى واسعة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك يمنحك سحرا وحضورا وتؤثر في الآخرين باستعدادك للتعاون معهم ولإضافة قيمة لهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان زين الدين زيدان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

المريخ بمنزل الحظ يدفعك للعمل بإصرار وتظهر أفكارك وآراءك بموضوعية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الفلك يدعمك وتستطيع أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بجدية ببعض المسائل المهنية والمالية، فقط كن يقظا وعادلا كي يحالفك الحظ.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وردود أفعالك ومن المهم أن تعتمد اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

أمامك اليوم نشاطات تحسن إدارتها وتعطي انطباعا رائعا عن نفسك وتكسب الإعجاب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك ملفتا للغاية وتعرف كيف تفرض سيطرتك على الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت والتفت لأسلوب تعاملك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية تجعلك تطير وتحلق بالسماء وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل نجيب الريحاني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم معاكس في منزل العمل وعليك أن تعبر عما تريد، ولكن بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ورغم الضغوط فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وتأثيرا في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.