حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتميز بحبه للحرية والاستقلال، ولا يفضل أن يكون تحت قيود الروتين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ما زال القمر معاكسا.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس يطالبك أن تقاوم الظنون وتفكر بإيجابية وألا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.