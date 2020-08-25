رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت يتميز بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله المثير من الحنان على المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على تفهّم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا من جهات خارجية أو أجنبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحظ.. أينما تتواجد تستطيع اليوم أن تنشر من حولك جوا من السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس. 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الإثنين 24-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 23-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 22-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي