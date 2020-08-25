حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتميز بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله المثير من الحنان على المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على تفهّم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا من جهات خارجية أو أجنبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحظ.. أينما تتواجد تستطيع اليوم أن تنشر من حولك جوا من السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.