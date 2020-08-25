حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بكونه شخصية غامضة، لا يستطيع أحد فهم طبيعة شخصيته، أو توقع ما يصدر منه من أفعال، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل الحظ يدعمانك ويمدانك بكل الطاقة والقدرة على القيام بواجباتك على أكمل وجه.. ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الأصدقاء وتستطيع اليوم أن تخلق من حولك أجواء حيوية والكل يطلب صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.