الصين: التصرفات الأمريكية خلال تدريباتنا العسكرية استفزاز سافر

وصفت وزارة الدفاع الصينية تحليق طائرة استطلاع أمريكية في منطقة التدريبات العسكرية التي تنفذها الصين، بالاستفزاز السافر الذي عرقل سيرها بشكل جدي، معلنة احتجاجها على الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أو تسيان، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "توغلت طائرة استطلاع أمريكية من نوع U-2 إلى داخل حدود الدائرة الشمالية (للقيادة العسكرية للجيش الشعبي الصيني) في الوقت الذي جرت فيه هناك مناورات باستخدام أسلحة قتالية، هذا الأمر انعكس بشكل سلبي جدا على تدريباتنا العسكرية الدورية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وشدد أو تسيان على أن "الجانب الصيني يعرب بهذا الصدد عن احتجاج حاسم"، مشيرا إلى أن الطائرة الأمريكية حلقت في منطقة يحظر فيها الطيران، ولفت إلى أن "هذا الأمر ينتهك الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين البلدين حول أمن المجال الجوي".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: "هذا الحادث استفزاز سافر.. وسلمنا الولايات المتحدة احتجاجاً شديدًا على خلفية هذا الأمر".

وشدد على ضرورة امتناع الولايات المتحدة عن مثل هذه التصرفات، مشيرا إلى أن عليها "اتخاذ خطوات حقيقية لتأمين الاستقرار في المنطقة".