الخارجية الصينية تؤكد فشل أي محاولات لاحتواء الصين والحزب الشيوعي

أكدت الصين، اليوم الاثنين، أن أي محاولات لاحتواء الصين والحزب الشيوعي الحاكم، محكوم عليها بالفشل والهزيمة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم؛ تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مقابلة صحفية يوم الجمعة الماضي، ردا على ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين في حالة حرب باردة، بأن المشاكل التي تعرقل تطور العلاقات بين البلدين، تكمن في الحزب الشيوعي الصيني.

وقال جيان، إن ما وصفه بـ "التلاعب السياسي الذي يقوم به وزير الخارجية الأمريكي وغيره من الساسة الأمريكيين في سبيل احتواء الصين والحزب الشيوعي الصيني، محكوم عليه بالفشل والهزيمة، وإن العلاقات الثنائية بين البلدين تواجه حاليا صعوبات كبيرة، والمسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الطرف الأمريكي وحده".

وأضاف جيان أن "بعض الساسة الأمريكيين أثاروا النزاعات من جانب واحد، واتخذوا سلسلة من الإجراءات للتدخل في الشؤون الصينية وإلحاق أضرار بالمصالح الصينية، فضلًا عن تشويه السياسات الصينية الداخلية والخارجية بشكل كبير، ما قوض بشكل مباشر العلاقات الصينية الأمريكية".