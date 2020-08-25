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محمود مسلم

بكين: لن نسمح لوزير الخارجية الأمريكي بتشويه صورة الصين

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أ ش أ
04:17 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الخارجية الصينية

الخارجية الصينية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إنّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أراد لفترة من الوقت تشويه صورة الصين بدافع "التحيز الأيديولوجي والمصلحة الذاتية"، لافتا إلى أنّ بلاده لن تسمح أبدا بذلك.

وأضاف جيان - في تصريح اليوم؛ تعليقا على انتقادات بومبيو للصين وحزبها الحاكم خلال جولته الخارجية الحالية - أنّ بعض السياسيين الأمريكيين كثيرا ما يبالغون في ترويج "تهديد الصين"، لكن دستور الصين وسياسات الحزب الشيوعي تظهر بوضوح أنّ الصين تتمسك بطريق التنمية السلمية وتعارض الهيمنة.

ونوه بأنّ الصين بالنسبة للمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، قوة إيجابية وليست عاملا سلبيا في تعزيز السلام والازدهار العالميين، وأنّها فرصة وليست تهديدا.

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