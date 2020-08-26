حظك اليوم الأربعاء 26-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصية مرحة واجتماعية، كما أنه يميل إلى الاستقلالية المالية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، مما يجعلك عرضة للضغوط من حولك أو تواجه بعض المتاعب وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.