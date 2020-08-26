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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 26-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:22 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بشخصيته المتناقضة، كما أنه لا يتقبل نصائح الآخرين بشكل كبير، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس، يساعدك أن تتصرف بنضج وتتقدم بخطى واسعة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك يمنحك سحرا وحضورا، وتؤثر في الآخرين باستعدادك للتعاون معهم ولإضافة قيمة لهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يونيو.

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