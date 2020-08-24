التضامن: أكثر 15 مليون فرد مستفيد من تكافل وكرامة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إنّ برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه أكثر من 3.2 مليون أسرة إلى جانب 400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي، موضحة أنّه سيتم دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد، ليصبح عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون فرد.

وأضافت القباج، في أول اجتماع للجنة العليا لتيسير برامج الحماية الاجتماعية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2020، أنّ الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر، حيث يصل الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي دعم البرنامج بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و4% للقاهرة و2% لمدن القناة، مؤكدة أنّ إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.