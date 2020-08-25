"التعليم العالي": لم نفوض أحدا لتلقي طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية

أكد الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون العلاقات الخارجية، أنه لا يوجد مؤسسات حاصلة على تفويض من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتلقي طلبات الالتحاق من الطلاب الراغبين الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة "العلمين، والجلالة، والملك سلمان"، للعمل كوسيط ما بين الطلاب والجامعات، لافتاً إلى أن التقدم من خلال الموقع الإلكتروني التي دشنته الوزارة منذ أيام بشان التقدم للجامعات الجديدة.

وناشد الشناوي في حديثه لـ"الوطن"، الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلق الشائعات ومروجي الأخبار الكاذبة، مؤكداً أن لوزارة التعليم العالي عددا من قنوات الاتصال الرسمية يستطيعون من خلالها التأكد من أي معلومة تخص التنسيق أو الجامعات أو المؤسسات والكيانات التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أكد أن مصروفات الجامعات الأهلية ليست مرتفعة، كما يردد البعض وتناسب الجميع، لأنها تقدم تعليما متميزا يناسب متطلبات واحتياجات سوق العمل محليا ودوليا، مشيرا إلى أنه خلال 5 سنوات من الآن وبعد اكتمال البنية التحتية في هذه الجامعات الجديدة سوف تستوعب "الجلالة" 25 ألف طالب وجامعة الملك سلمان من 25 إلى 30 ألفا وجامعة العلمين 18 ألفا وجامعة المنصورة الجديدة 15 ألفا بعد 5 سنوات من الآن.