رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس مدينة ملوي يخضع لتحليل المخدرات لحث العاملين على إجرائه

كتب:

اسلام فهمي
05:11 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
حملة لتحليل المخدرات

حملة لتحليل المخدرات

أجرى اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لحث جميع العاملين على المشاركة في حملة مجلس الوزراء التى توجهت إلى مجلس المدينة، بالتعاون مع مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لإجراء تحليل المخدرات بشكل مفاجئ للعاملين بالوحدة المحلية.

وأكد رئيس المدينة، أن هناك لجانًا مستمرة للمرور على جميع القطاعات الخدمية بالمركز والمدينة والوحدات القروية لإجراء تحاليل مفاجئة للعاملين بها، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه.

اقرأ المزيد:

تسوية عقار مخالف على أملاك الدولة بالأرض في المنيا

مصادرة 1450 رغيف خبز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا

مركز التطوير المهني بجامعة المنيا يشارك في الملتقى التوظيفي الافتراضي

المنيا تستعد لمواجهة الموجة الثانية لكورونا بتدريب الفرق الطبية