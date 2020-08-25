رئيس مدينة ملوي يخضع لتحليل المخدرات لحث العاملين على إجرائه

أجرى اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لحث جميع العاملين على المشاركة في حملة مجلس الوزراء التى توجهت إلى مجلس المدينة، بالتعاون مع مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لإجراء تحليل المخدرات بشكل مفاجئ للعاملين بالوحدة المحلية.

وأكد رئيس المدينة، أن هناك لجانًا مستمرة للمرور على جميع القطاعات الخدمية بالمركز والمدينة والوحدات القروية لإجراء تحاليل مفاجئة للعاملين بها، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه.