حظك اليوم الأربعاء 26-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، مما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

المريخ بمنزل الحظ يدفعك للعمل بإصرار وتظهر أفكارك وآراءك بموضوعية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب، وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.