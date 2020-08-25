داعية إسلامية توضح الفارق بين العهد والوعد

قالت ياسمين الحصري، الداعية الإسلامية، إن كلمة "العهد" أشمل وأعمق من "الوعد"، وذلك لأن العهد يكون مع الله أو رسوله، ومنها تفرع المواثيق، وهو أمر كبير وجلل.

وأضافت "الحصري"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، أن الوعد يكون بين الأباء وأبنائهم، حال إنجازهم لمهمة معينة، أو الشخص وصديقة، ولذا أمر الله المسلمن في القرآن الكريم بضرورة الوفاء بالعهود، موضحة أنه منذ بداية الخليقة، عاهد كل البشر الله بعبادته حق عبادته وتوحيده، والصدق والأمانة والإخلاص وإقامة الحدود، وذلك لأن الله أخذ ذلك العهد من بني أدم من ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم.

وأكدت أن العهد ما بين المسلمين والنبي محمد صلي الله عليه وسلم، هو اتباعه والاقتداء به، والسن بسنته والاقتداء بسيرته الطيبة، مشيرة إلى أنه يجب على الجميع الوفاء بعهودهم مع الآخرين.

وتابعت: "النية اللي مش مظبوطة بتحسب على الشخص، ومن علامات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف وإذا ائتمن خان، وخيانه الأمانة وعدم الوفاء بالعهود، جرم كبير لشخص لا يدرك بخطورة ذلك، ومنها العهد والوعد بالزواج، كونه عقد وعهد مع الزوجه والله".